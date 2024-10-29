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Игрок «Пари НН» Царукян: если я бы прокинул между ног Рамосу, то он бы потом удалился

Игрок «Пари НН» Царукян: если я бы прокинул между ног Рамосу, то он бы потом удалился
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян заявил, что хотел бы сыграть с испанским защитником Серхио Рамосом.

«Сыграть с Рамосом в одной команде – да. Против него – для меня это обычно. Конечно, он будет доставлять проблемы в защите, это футболист с большой буквы. Но Гончаренко говорил: «Неважно, против кого играть». Если я уберу мяч в сторону, Рамос сфолит, как и любой другой футболист. Потом получит красную карточку, если я ему между ног прокину», – приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

Царукян перешёл в «Пари НН» из «Алании» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне Царукян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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