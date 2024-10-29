Агуэро: Винисиус привлекает много внимания, бразильцы склонны вести себя надменно

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался относительно поведения крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Его поведение на поле часто привлекает к себе много внимания, особенно, когда он забивает гол, или его команда побеждает. Это нормально, бразильские игроки склонны вести себя надменно. У них есть привычка хотеть доминировать над другими.

Многие голосовавшие [в голосовании на «Золотой мяч»] видят, как Винисиус себя ведёт, и не думают о том, как он играет. И ему больно от осознания этого. С его скоростью и талантом я бы «смеялся» над всем миром, ведь бы мог это делать. У него есть талант, которого нет ни у кого», — приводит слова Агуэро AS со ссылкой на Jijantes.

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