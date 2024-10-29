Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сон Хын Мин не сыграет с «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги

Сон Хын Мин не сыграет с «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что южнокорейский нападающий «шпор» Сон Хын Мин не сможет принять участие в матче 1/8 финала Кубка лиги с «Манчестер Сити» в среду, 30 октября, из-за травмы подколенного сухожилия.

«Сонни, нет. Ну, он почти в форме, но мы, вероятно, с нашей точки зрения, нацелим его на выходные. Мы вполне уверены, что он будет в форме к выходным», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Сон вернулся после трёхматчевого отсутствия из-за травмы подколенного сухожилия и забил гол в матче с «Вест Хэмом» в начале этого месяца, но позднее сообщил о болезненных ощущениях и пропустил матчи с «АЗ Алкмар» и «Кристал Пэлас».

Материалы по теме
Официально: Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед»! Новая эра в гранде АПЛ! LIVE
Live
Официально: Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед»! Новая эра в гранде АПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android