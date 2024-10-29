Сон Хын Мин не сыграет с «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что южнокорейский нападающий «шпор» Сон Хын Мин не сможет принять участие в матче 1/8 финала Кубка лиги с «Манчестер Сити» в среду, 30 октября, из-за травмы подколенного сухожилия.

«Сонни, нет. Ну, он почти в форме, но мы, вероятно, с нашей точки зрения, нацелим его на выходные. Мы вполне уверены, что он будет в форме к выходным», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Сон вернулся после трёхматчевого отсутствия из-за травмы подколенного сухожилия и забил гол в матче с «Вест Хэмом» в начале этого месяца, но позднее сообщил о болезненных ощущениях и пропустил матчи с «АЗ Алкмар» и «Кристал Пэлас».