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Первый тренер Свистуновой сообщил, что футболистка проходит медосмотр для «Барселоны»

Первый тренер Свистуновой сообщил, что футболистка проходит медосмотр для «Барселоны»
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Сергей Леонтьев, первый тренер полузащитницы «Чертаново» Яны Свистуновой, рассказал, что футболистка проходит медосмотр перед переходом в «Барселону».

«Яна должна была вылететь в Барселону неделю назад. Насколько я знаю, сейчас она проходит медосмотр», — сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полузащитница является воспитанницей «Чертаново». В сезоне-2024 российской Суперлиги 18-летняя Яна Свистунова провела 13 матчей, в которых забила четыре мяча.

«Чертаново» занимает 12-е место в турнирной таблице российской Суперлиги. Команда набрала 12 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 53 очка.

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