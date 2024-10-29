Первый тренер Свистуновой: не удивлюсь, если через два-три года Яна получит «Золотой мяч»

Сергей Леонтьев, являющийся первым тренером российской нападающей «Чертаново» Яны Свистуновой, считает, что футболистка может выиграть «Золотой мяч» в ближайшие годы. Напомним, ранее сообщалось, что Свистунова в скором времени может перейти в «Барселону».

— Яна прыгнула выше крыши. Я всегда тренировал пацанов, и она у меня была четыре года, параллельно тренировалась с девчонками. Потом, когда переросла этот уровень, я начал искать ей команду.

В Испании играют в футбол. Этот чемпионат наиболее подходит для неё, а «Барселона» — главный клуб в мире, в том числе в женском футболе. Там такой штаб отбирает игроков, туда просто так не попадают. Все мечтают, а попадает наша девочка из Нижнего. Яну позвали туда как игрока основного состава, смысл брать иностранку в ротацию? Её вели два года, хотели вызвать на просмотр пораньше. А теперь она приехала даже без просмотра. Это дорогого стоит.

— Айтана Бонмати из «Барселоны» второй год подряд выигрывает «Золотой мяч». Яна может думать о таких перспективах?

— В ближайшем будущем, наверное, такого не будет. Она девчонка молодая, а сейчас предстоит адаптация, другой язык, стиль игры. Чем быстрее она это пройдёт, тем скорее начнет приносить пользу. Чего замахиваться сейчас? Но я не удивлюсь, если через два-три года Яна будет в претендентах на «Золотой мяч», — сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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