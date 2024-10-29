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«Милан» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45 мск

«Милан» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 29 октября, состоится матч 10-го тура Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 10-й тур
29 октября 2024, вторник. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милан» после восьми матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 14 очков. «Наполи» с 22 очками после девять встреч возглавляет турнирную таблицу Серии А.

В прошлом сезоне команды встречались друг с другом два раза в рамках чемпионата. В матче первого круга был зафиксирован счёт 2:2. Во втором круге сильнее оказались футболисты «Милана» (1:0).

Турнирная таблица Серии А
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