Радимов: «Динамо» Махачкала слишком уверовало, что им не забьют

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча «Динамо» Махачкала – «Акрон», который закончился вничью 1:1.

«В первом тайме смотреть это было невозможно просто. Во втором забил Агаларов, и Махачкала, мне кажется, слишком рано уверовала в свою непогрешимость и поняла, что им не забьют. И не доиграть так момент со стандартом на 92-й минуте?! Не досмотреть за человеком… Пальцев привёз на Кубок, здесь Пальцев чуть-чуть опоздал накрыть Хубулова. И рикошетом от Пальцева мяч залетает в ворота. То есть, если ты игрок сборной и говоришь, что я в «Зенит» не пойду, ну тогда поддерживай своё реноме. А не мимо мяча махая и подставляя ноги, чтобы рикошет не в твои ворота залетал. Мне кажется, что вот только футболист начинает играть, сразу раскрывает рот, я туда не пойду, сюда не пойду. Сейчас ты только начал в футбол в Премьер-Лиге играть, сыграл 13 матчей, и уже я туда-сюда не пойду. Да подожди ты, поиграй чуть-чуть. Тебя по большому счету в сборную-то авансом взяли, а интервью направо-налево. И тут же судьба наказывает, и наказывает, прежде всего, не его, а команду. Но, я думаю, что там ему объяснят и Биджиев, и Гаджиев, что подождал бы он пока со своими интервью», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».