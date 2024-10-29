«Манчестер Юнайтед» продаст Антони после увольнения тен Хага — talkSPORT

«Манчестер Юнайтед» намерен продать 24-летнего крайнего нападающего Антони грядущей зимой, о чём уже было сообщено футболисту. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, лояльность бывшего главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага к бразильскому игроку являлась камнем преткновения для раздевалки команды.

На текущий момент «Фламенго» и «Аякс» проявляют интерес к Антони. В «Манчестер Юнайтед» понимают, что им придётся существенно снизить цену на футболиста, чтобы продать его. Ранее появлялась информация, что манкунианцы приобрели Антони у «Аякса» в 2022 году за € 95 млн.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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