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«Он вернётся сильнее». Гвардиола высказался об увольнении тен Хага из «МЮ»

«Он вернётся сильнее». Гвардиола высказался об увольнении тен Хага из «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на отставку нидерландского специалиста Эрика тен Хага, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед».

«Мне жаль, когда тренер теряет работу. У меня с ним хорошие отношения. Думаю, он достойно представлял «Манчестер Юнайтед». На этой работе ты ждёшь, что тебя уволят. Такого не бывает у врачей или учителей. Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Он вернётся сильнее. Тен Хаг знает, и я знаю, что наша работа зависит от результатов», — приводит слова Гвардиолы AS.

«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага вчера, 28 октября. Нидерландский специалист тренировал команду с лета 2022 года.

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