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Заза Джанашия: смотря на Батракова, жаль, что мы не выступаем в еврокубках

Заза Джанашия: смотря на Батракова, жаль, что мы не выступаем в еврокубках
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Бывший футболист Заза Джанашия высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове, который забил мяч в ворота «Зенита» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Локомотив» провёл очень хороший матч с «Зенитом», но обе команды могли одержать победу в этой игре. Я до матча говорил, что самое главное, чтобы «Локомотив» не проиграл. Благодаря такому результату у этой молодёжи появится уверенность. Но у Батракова уже есть уверенность, скоро он сыграет в большом футболе. Смотря на него, жаль, что мы не выступаем в еврокубках. Но думаю, что нас скоро вернут туда, ведь спорт и политика — разные вещи», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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