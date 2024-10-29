Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» Неймара вышел в четвертьфинал Кубка Короля Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» Неймара вышел в четвертьфинал Кубка Короля Саудовской Аравии
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Таи» и «Аль-Хиляль», за который выступает бразильский нападающий Неймар. Победу в матче одержали футболисты «Аль-Хиляля» со счётом 4:1.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Абдулла Аль-Хамддан. Через две минуты футолисты «Аль-Таи забили ответный гол. На 38- минуте отличился нападающий «Аль-Хиляля» Халид Аль-Ганнам. На 49-й минуте Аль-Хамддан оформил дубль. На 53-й минуте установил окончательный счёт в матче Маркос Леонардо — 4:1.

Ранее «Аль-Хиляль» уверенно победил «Аль-Таавун» со счётом 2:0 в матче 8-го тура саудовской Про-Лиги.

Материалы по теме
Al Sharq News: Роналду зарабатывает € 263 млн в год в СА, Неймар — € 102 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android