Жоаозиньо: надеюсь, «Краснодар» в таком же режиме пройдёт весь сезон и выиграет РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо выразил надежду на то, что южане станут победителями в нынешнем сезоне РПЛ.

«Краснодар» сейчас снова идёт первым и до сих пор не проигрывает в чемпионате. Каждой команде очень сложно дойти в таком режиме до конца чемпионата, пройти весь сезон так. Но я очень надеюсь, что «Краснодар» сможет и выиграет Премьер-лигу», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, на данный момент на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 располагается «Краснодар», который набрал 33 очка. «Зенит» пребывает на втором месте. Команда Сергея Семака набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 28 очков.