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Гвардиола ответил на вопрос, должен ли был Винисиус выиграть «Золотой мяч»

Гвардиола ответил на вопрос, должен ли был Винисиус выиграть «Золотой мяч»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, должен ли был крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получить награду лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч».

Напомним, бразильский игрок занял второе место в соответствующем голосовании, уступив полузащитнику «горожан» Родри.

«Должен ли был выигрывать Винисиус? Может быть, но всё случилось, как случилось. Решение принимают журналисты, а не группа людей, относящихся к элите. Это [голосование] проходило по всему миру, а не только в одной стране», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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