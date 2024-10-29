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Андрей Синицын: у «Краснодара» более целостная, стабильная и яркая игра, чем у «Зенита»

Андрей Синицын: у «Краснодара» более целостная, стабильная и яркая игра, чем у «Зенита»
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о нынешней игре «быков».

«В прошлом сезоне у «Краснодара» отрыв от «Зенита» был больше, чем сейчас. Я говорил, что самое главное будет после зимних сборов. Сейчас, пока идёт, нужно набирать очки по максимуму, но главные игры будут после зимы. Потому что в командах произойдут трансферы и каждый будет выполнять свои задачи.

Три очка — не такой большой отрыв. Но турнирная таблица показывает, что у «Краснодара» более целостная, стабильная, яркая и плотная игра, чем у «Зенита». Это также показала очная встреча этих команд», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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