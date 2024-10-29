Шалимов: правильно, что Батракову не показали вторую жёлтую карточку

Известный тренер Игорь Шалимов оценил судейство в матче «Зенита» и «Локомотива» (1:1) в 13-м туре РПЛ. Он согласился с решением арбитра Сергея Карасёва не давать вторую жёлтую карточку полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову.

«По судейству. Налетели на Мантуана, когда он чуть не оторвал ноги Батракову, но там поехали обе ноги. Хотя, по букве правил это, безусловно, жёлтая — риск нанесения травмы. Момент страшнейший.

Что касается фола Батракова, то считаю, что правильно не показали жёлтую карточку. Правильно Карасёв не стал ломать игру, он оставлял жёсткие моменты без свистков», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» отстаёт на два очка и идёт третьим.