Виталий Лисакович: Слуцкий — человечище! На высочайшем уровне разбирается в людях

Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович, ранее выступавший за «Рубин», поделился впечатлениями от работы под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

«Викторович – человечище! Он психолог, на высочайшем уровне разбирается в людях. Без проблем нашёл ко мне подход. Мне посчастливилось, хоть и на непродолжительное время, поработать в «Рубине» со Слуцким. В Казани всё было великолепно: и тренерский штаб, и спортивный блок, и руководство, и медицинский персонал. Просто прекрасная команда собралась», — приводит слова Лисаковича Metaratings.

12 сентября 2024 года «Рубин» объявил о переходе нападающего Виталия Лисаковича в «Балтику». 26-летний белорус подписал контракт до лета 2025 года. Лисакович в текущем сезоне сыграл семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.