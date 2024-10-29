Тошич оценил слова Пьянича о призыве допустить Россию к международным турнирам

Бывший футболист Зоран Тошич прокомментировал слова полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, содержащие призыв вернуть Россию к международным турнирам.

«Слова Пьянича о допуске российских клубов? Я как бывший игрок ЦСКА и как человек, который бо́льшую часть своей карьеры играл в России, хочу допуска российских клубов. Надеюсь, что слова Пьянича на это повлияют и это произойдёт очень скоро», — приводит слова Тошича Metaratings.

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил в конце сентября. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. Миралем известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.