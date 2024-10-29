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Балтика — Урал. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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«Балтика» — «Урал»: гости открыли счёт на 49-й минуте

«Балтика» — «Урал»: гости открыли счёт на 49-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Целовальников. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Бевеев – 48'    

На 49-й минуте счёт во встрече открыл защитник гостей Мингиян Бевеев.

На стадии 1/16 финала соревнования калининградский клуб разгромил московское «Торпедо» со счётом 4:0. На аналогичной стадии Кубка России «Урал» победил саратовский «Сокол» со счётом 3:1.

В минувшем сезоне «Балтика» дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту» со счётом 1:2.

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