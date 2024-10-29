Назначение Аморима в «МЮ» может быть отложено на несколько недель — Daily Mail

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг» ведут переговоры относительно срока уведомления (период, который человек должен отработать перед тем, как может быть официально уволен), прописанного в контракте главного тренера португальской команды Рубена Аморима. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, данный срок уведомления может составить несколько недель, из-за чего Аморим не сможет возглавить «красных дьяволов» в ближайшие дни. Однако клубы могут договориться о досрочном расторжении контракта, благодаря которому Аморим сможет покинуть «Спортинг» немедленно.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Аморим может руководить «Манчестер Юнайтед» во время матча АПЛ с «Челси», который состоится в воскресенье, 3 ноября.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: