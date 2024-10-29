Недовольные фанаты «Реала» атакуют страницы Де Пауля в соцсетях, перепутав его с Родри

Болельщики мадридского «Рела» стали выражать своё недовольство итогами торжественной церемонии вручения «Золотого мяча», атакуя футболиста «Атлетико» Родриго Де Пауля в социальных сетях. Фанаты перепутали его с обладателем главной награды хавбеком «Манчестер Сити» Родри, который не пользуется соцсетями.

Под последним сообщением Родриго Де Пауля в одной из социальных сетей можно найти следующие комментарии:

«Грабёж»;

«Ты не заслуживаешь «Золотой мяч»;

«Золотой мяч» принадлежит Винисиусу»;

«Почему ты ограбил Винисиуса?»

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).