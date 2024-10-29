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«Реал» намерен объяснить причину бойкота церемонии награждения «ЗМ» — COPE

«Реал» намерен объяснить причину бойкота церемонии награждения «ЗМ» — COPE
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Мадридский «Реал» намерен объяснить своим «сосьос» (официально зарегистрированные члены клуба), чем было обусловлено решение клуба не посещать церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоялась вчера, 28 октября, в Париже. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, «Королевский клуб» аргументирует своё решение 24 ноября на собрании при участии «сосьос». На текущий момент команда сосредоточена исключительно на спортивных целях.

Однако в стане «сливочных» считают, что клуб уже чётко заявил о своей позиции, выступив против критериев вручения «Золотого мяча», в соответствии с которыми эту награду не получил ни один из трёх игроков команды, оказавшихся в первой четвёрке по итогам голосования.

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