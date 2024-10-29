Шалимов: видно, что Пьянич не в форме

Известный тренер Игорь Шалимов оценил игру боснийского полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича после матча 13-го тура чемпионата России по футболу с «Факелом», который завершился ничейным результатом (0:0).

«ЦСКА впервые поставил Пьянича в основной состав в чемпионате. То, что не в форме, видно. Играл на месте опорного, — в стиле Крооса, — на мяче постоянно. Играл глубоко, получал мяч от центральных защитников, но располагался по центру, не смещался и тем самым ограничивал себе видение коридоров. Многовато потерь, но отмечу — как только появлялся коридор, он отдавал классно. От того, что было маловато вариантов, казалось, что тормозил игру, маловато остроты», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».