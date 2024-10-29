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«Байер» разгромил «Эльверсберг» в матче Кубка Германии

«Байер» разгромил «Эльверсберг» в матче Кубка Германии
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Сегодня, 29 октября 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «Байер» и «Эльверсберг». Игра прошла на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась победой хозяев. Итоговый счёт — 3:0 в пользу «Байера».

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 0
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
1:0 Шик – 2'     2:0 Шик – 9'     3:0 Гарсия – 36'    

В составе клуба из Леверкузена дубль на свой счёт записал Патрик Шик. Также голом отметился Алеш Гарсия. Гости, в свою очередь, не смогли распечатать ворота соперника.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка Германии по футболу «Байер» прошёл команду «Карл Цейсс». «Эльверсберг» же оказался сильнее, чем «Хильдесхайм».

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