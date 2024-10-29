«Байер» разгромил «Эльверсберг» в матче Кубка Германии

Сегодня, 29 октября 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «Байер» и «Эльверсберг». Игра прошла на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась победой хозяев. Итоговый счёт — 3:0 в пользу «Байера».

В составе клуба из Леверкузена дубль на свой счёт записал Патрик Шик. Также голом отметился Алеш Гарсия. Гости, в свою очередь, не смогли распечатать ворота соперника.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка Германии по футболу «Байер» прошёл команду «Карл Цейсс». «Эльверсберг» же оказался сильнее, чем «Хильдесхайм».