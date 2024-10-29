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«Урал» в гостях обыграл «Балтику» в матче 1/8 финала Кубка России

Завершился матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте счёт единственный гол в игре забил защитник гостей Мингиян Бевеев.

На стадии 1/16 финала соревнования калининградский клуб разгромил московское «Торпедо» со счётом 4:0. На аналогичной стадии Кубка России «Урал» победил саратовский «Сокол» со счётом 3:1.

В минувшем сезоне «Балтика» дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту» со счётом 1:2.

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