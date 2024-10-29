«РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули» в результативном матче 1/16 финала Кубка Германии

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Санкт-Паули». Игра проходила на стадионе «Лейпциг». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:2.

На 12-й минуте счёт во встреч открыл нападающий хозяев Юссуф Поульсен. На 17-й минуте полузащитник Кристоф Баумгартнер укрепил преимущество «РБ Лейпциг». На 28-й минуте нападающий Морган Гилавоги сократил отставание в счёте. На 30-й минуте Поульсен оформил дубль. На 59-й минуте защитник Эрик Смит сократил отставание «Санкт-Паули». На 80-й минуте защитник Антонио Нуса забил четвёртый гол «РБ Лейпциг» в матче.

В матче 1/32 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» победил «Рот-Вайсс Эс» со счётом 4:1. На аналогичной стадии «Санкт-Паули» выиграл у «Галлешера» со счётом 3:2.

Материалы по теме Тренер «Ливерпуля» Слот высказался по итогам победного матча с «Лейпцигом»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: