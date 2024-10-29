Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Санкт-Паули 4:2, результат матча 1/16 финала Кубка Германии 29 октября 2024 года

«РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули» в результативном матче 1/16 финала Кубка Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Санкт-Паули». Игра проходила на стадионе «Лейпциг». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:2.

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
4 : 2
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Поульсен – 12'     2:0 Баумгартнер – 17'     2:1 Гилавоги – 28'     3:1 Поульсен – 30'     3:2 Смит – 59'     4:2 Нуса – 80'    

На 12-й минуте счёт во встреч открыл нападающий хозяев Юссуф Поульсен. На 17-й минуте полузащитник Кристоф Баумгартнер укрепил преимущество «РБ Лейпциг». На 28-й минуте нападающий Морган Гилавоги сократил отставание в счёте. На 30-й минуте Поульсен оформил дубль. На 59-й минуте защитник Эрик Смит сократил отставание «Санкт-Паули». На 80-й минуте защитник Антонио Нуса забил четвёртый гол «РБ Лейпциг» в матче.

В матче 1/32 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» победил «Рот-Вайсс Эс» со счётом 4:1. На аналогичной стадии «Санкт-Паули» выиграл у «Галлешера» со счётом 3:2.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот высказался по итогам победного матча с «Лейпцигом»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android