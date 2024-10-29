Радимов – о Бакаеве в «Химках»: он на своём месте

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о результативности Зелимхана Бакаева, у которого в последних двух турах РПЛ три гола.

– Ну, в общем-то, да, он на своём месте. Видно, что Бакаев соскучился по нашей лиге и выглядит довольно-таки хорошо. И голы-красавцы говорят сами за себя. Другое дело, что это против команд, которые много позволяют.

– Но он и «Локомотиву» два положил.

– Бакаев хорош, скажем так. Вот в этих двух матчах он молодец. Как пойдёт дальше, не знаю. И думаю, что с такими исполнителями, как Мирзов, Заболотный и Бакаев, эта команда, конечно, не вылетит. Им бы понадежнее и повнимательнее играть в обороне, – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Бакаев в этом сезоне провёл за «Химки» 13 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей.