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Игрок «Химок» Филин: у нас были реальные шансы отобрать очки у «Динамо»

Игрок «Химок» Филин: у нас были реальные шансы отобрать очки у «Динамо»
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Защитник «Химок» Александр Филин высказался о поражении от «Динамо» со счётом (3:4) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Были реальные шансы отобрать очки у «Динамо», как считаете?
— Да. Если бы забили больше, то смогли бы набрать очки.

— В прошлом туре «Химки» обыграли «Локомотив», в этом – дали бой «Динамо». В нынешнем сезоне у вас неплохо получаются матчи с топ-клубами.
— Возможно, ребята лучше настраиваются на такие команды, чем на соперников уровнем ниже.

— Следующий матч у вас с «Факелом», не с топ-клубом, но с вашим прямым конкурентом. Считаете, будет сложнее, чем с «Динамо»?
— Да. Нам будет тяжелее. «Факел» — сложная команда. Как и мы. Поэтому будем пытаться перебодать друг друга, – приводит слова Филина «Евро-Футбол.Ру».

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