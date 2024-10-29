Игрок «Химок» Филин: у нас были реальные шансы отобрать очки у «Динамо»

Защитник «Химок» Александр Филин высказался о поражении от «Динамо» со счётом (3:4) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Были реальные шансы отобрать очки у «Динамо», как считаете?

— Да. Если бы забили больше, то смогли бы набрать очки.

— В прошлом туре «Химки» обыграли «Локомотив», в этом – дали бой «Динамо». В нынешнем сезоне у вас неплохо получаются матчи с топ-клубами.

— Возможно, ребята лучше настраиваются на такие команды, чем на соперников уровнем ниже.

— Следующий матч у вас с «Факелом», не с топ-клубом, но с вашим прямым конкурентом. Считаете, будет сложнее, чем с «Динамо»?

— Да. Нам будет тяжелее. «Факел» — сложная команда. Как и мы. Поэтому будем пытаться перебодать друг друга, – приводит слова Филина «Евро-Футбол.Ру».