Уволенный из «МЮ» тен Хаг считает, что некоторые игроки команды подвели его — Daily Star

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который был уволен с этой должности вчера, 28 октября, считает, что некоторые футболисты подвели его в период их совместной работы в клубе. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, к группе игроков, на которых нидерландский специалист возлагал большие надежды, относятся нападающие Маркус Рашфорд и Антони, а также опорный полузащитник Каземиро.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. За этот период он выиграл Кубок и Суперкубок Англии. После девяти туров АПЛ «красные дьяволы» набрали 11 очков и занимают 14-е место.

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