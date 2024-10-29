Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уволенный из «МЮ» тен Хаг считает, что некоторые игроки команды подвели его — Daily Star

Уволенный из «МЮ» тен Хаг считает, что некоторые игроки команды подвели его — Daily Star
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который был уволен с этой должности вчера, 28 октября, считает, что некоторые футболисты подвели его в период их совместной работы в клубе. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, к группе игроков, на которых нидерландский специалист возлагал большие надежды, относятся нападающие Маркус Рашфорд и Антони, а также опорный полузащитник Каземиро.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. За этот период он выиграл Кубок и Суперкубок Англии. После девяти туров АПЛ «красные дьяволы» набрали 11 очков и занимают 14-е место.

Материалы по теме
«Он вернётся сильнее». Гвардиола высказался об увольнении тен Хага из «МЮ»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android