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«Продолжаем». Анчелотти сделал публикацию после скандала с церемонией «Золотого мяча»

«Продолжаем». Анчелотти сделал публикацию после скандала с церемонией «Золотого мяча»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в своём аккаунте в социальной сети поделился своей фотографией с тренировки «сливочных», сопроводив её комментарием: «Продолжаем, вперёд, «Мадрид».

Вчера, 28 октября, «Королевский клуб» принял решение не посещать церемонию вручения награды лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч», которая состоялась в Париже. Позднее один из представителей «Реала» сообщил СМИ, что «сливочные» решили бойкотировать данное мероприятие, поскольку его организаторы проявили неуважение к ним, совершив манипуляции с критериями вручения награды.

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