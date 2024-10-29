Микель Артета отреагировал на то, что его сравнили с Жозе Моуринью

Главный тренер лондонского «Арсенала» испанец Микель Артета ответил Джейми Каррагеру на его слова, что он становится похож на португальского специалиста Жозе Моуринью, а не на своего наставника – главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

«Я позволю ему высказать своё мнение.

Жозе? Конечно, я знаю его с 15 лет. Он тренировал меня… в Барселоне. Он выиграл 26, 28 титулов… Это тот, кем действительно можно восхищаться, то, как он это сделал, как он изменил культуру в клубах, как он это сделал в разных странах. Я воспринимаю это [слова Каррагера] как мнение.

Но я не люблю сравнивать себя ни с кем. Поступаю так, как будет лучше для игроков и команды, чтобы добиться успеха», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В это воскресенье, 27 октября, после матча «Ливерпуль» — «Арсенал» в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги, который завершился со счётом 2:2, Каррагер заявил: «Микель Артета медленно превращается в менеджера типа Моуринью… Просто посмотрите на игроков, которые сегодня выходят на поле, на секретность перед игрой о том, кто был в форме, а кто нет. Это всё из учебника Моуринью».