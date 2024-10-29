Гендиректор «Динамо» Пивоваров: не ожидали, что будем пропускать три гола от «Химок»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе над «Химками» со счётом 4:3 в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

— У «Динамо» игра с «Химками» получилась или пропущенные мячи смазали впечатление?

— Больше игра получилась в атаке, меньше — в обороне. Но в целом мы победили, и это хорошо.

— Почему не удаётся пока решить проблемы в обороне?

— Команда работает над этим, но данный вопрос нужно адресовать тренерскому штабу. Это находится в его компетенции.

— Когда в матче с «Химками» поняли, что победа у «Динамо» в кармане?

— Когда услышал финальный свисток.

— Не ожидали, что команда пропустит третий мяч?

— Да. В целом не ожидали, что будем пропускать три гола, но хорошо, что выиграли, – приводит слова Пивоварова «Евро-Футбол.Ру».