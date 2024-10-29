Аморим попросил руководство «МЮ» подписать трёх игроков «Спортинга» — TEAMtalk

Португальский тренер Рубен Аморим, который в ближайшее время должен возглавить «Манчестер Юнайтед», попросил руководство английского клуба приобрести трёх футболистов из его бывшей команды «Спортинг». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 39-летний специалист попросил купить 23-летнего центрального защитника Гонсалу Инасиу, 25-летнего крайнего нападающего Маркуса Эдвардса и 26-летнего центрального нападающего Виктора Дьёкереша.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить «Спортингу» € 10 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом. Сообщалось, что португалец может начать тренировать манкунианцев на этой неделе.

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