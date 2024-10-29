Игрок «Балтики» Лисакович поделился впечатлениями от работы с Николичем в «Локомотиве»

Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович поделился впечатлениями от работы с главным тренером ЦСКА Марко Николичем. Лисакович играл под руководством Николича в «Локомотиве».

«Это великолепный тренер. Посмотрите на то, сколько он молодых подтянул в главную команду.

Николичу было всё равно на то, у кого какая зарплата и какие регалии – у Марко на поле выходили те, кто мог быть полезным здесь и сейчас. 20 тебе лет или 35 – неважно! Николич – один из тех, кто повлиял на меня, на видение футбола и отношение к делу», — приводит слова Лисаковича Metaratings.

12 сентября 2024 года «Рубин» объявил о переходе нападающего Виталия Лисаковича в «Балтику». 26-летний белорус подписал контракт до лета 2025 года. Лисакович в текущем сезоне сыграл семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.