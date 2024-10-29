«Аль-Наср» с Роналду победил только в одном турнире, проиграв при этом в восьми

«Аль-Наср», в составе которого выступает известный португальский нападающий Криштиану Роналду, проиграл с ним восемь турниров.

После прихода 39-летнего футболиста в клуб в январе 2023 года «Аль-Наср» одержал победу только в Кубке арабских чемпионов, состоявшемся в 2023 году. Ко всему прочему, он считается товарищеским.

В составе саудовского клуба Роналду принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился 67 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Пожилой болельщик в слезах скандирует фамилию Роналду: