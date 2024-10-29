Игроки «Барселоны» обрадовались, что «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус — Sport.es

Футболисты «Барселоны» с радостью восприняли результат церемонии вручения «Золотого мяча», по итогам которой награду получил не нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, игроки «Барселоны», присутствовавшие на церемонии (в частности Дани Ольмо, Ламин Ямаль), ещё до оглашения результатов голосования сообщили одноклубникам о том, что с большой долей вероятности награда достанется Родри. После официального объявления многие игроки «Барселоны» поздравили полузащитника. Сообщается, что это вызвано как тем фактом, что Родри является испанцем, так и тем, что награда не досталась игроку принципиального соперника — мадридского «Реала».

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).