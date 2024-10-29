Евсеев: всегда хотел жить в Петербурге

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, при каких обстоятельствах он возглавил клуб из Ленинградской области.

— Мы неоднократно пересекались с руководителями «Ленинградца», когда я был тренером других команд. Я их хорошо знаю, они – меня. Когда поступило предложение возглавить эту команду, встретились в Москве и быстро обо всём договорились.

Тут хорошие условия — базы в Рощине, Комарове, на них готовились команды, участвовавшие в чемпионате мира 2018 года. Всё есть для работы. Игрокам недалеко добираться от города — хоть на машине, хоть на автобусе, хоть на электричке. Вас удивляет, что я москвич и согласился возглавить команду из Ленинградской области?

— Да не особенно, вы же тренер.

— Я не считаю себя таким уж москвичом. Всю жизнь прожил в Мытищах. Для меня что Москва, что Мытищи — одно и то же. Там 500 метров — и МКАД. И вообще, я всегда хотел жить в Питере, – приводит слова Евсеева «РБ Спорт».