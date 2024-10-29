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Глава Ла Лиги раскритиковал «Реал» Мадрид за бойкот церемонии вручения «Золотого мяча»

Глава Ла Лиги раскритиковал «Реал» Мадрид за бойкот церемонии вручения «Золотого мяча»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение мадридского «Реала» не посылать своих представителей на церемонию вручения «Золотого мяча».

В СМИ сообщалось, что такое решение «Королевского клуба» было вызвано появившейся информацией, что награду получит игрок «Манчестер Сити» Родри, а не нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Так и произошло.

«Я фанат «Реала». Самые важные ценности этого клуба — быть джентльменом и пожимать друг другу руки, когда проигрываешь. Я думаю, что «Реал» давно потерял этот дух. Они должны были пойти на церемонию и не подвергать сомнению систему France Football, которая прозрачна, в рамках которой голосуют 100 журналистов.

Виктимизм «Реала» не нужен и преувеличен. Я не знаю, куда они хотят попасть. Мы в Испании тоже страдаем от этого недостатка элегантности», — приводит слова Тебаса AS.

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