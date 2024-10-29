Евсеев: никто не ожидал такого выступления от «Локомотива» в этом сезоне

Футбольный тренер Вадим Евсеев высказался о «Локомотиве» после матча 13-го тура РПЛ с«Зенитом» (1:1).

«Никто не ожидал такого выступления от «Локомотива» в этом сезоне. Я думаю, и тренерский штаб команды не ожидал. Руководители клуба решили, что ему больше не нужны Жемалетдинов, Миранчук. Хотя могли оставить их за большие деньги. Но тренеры видели молодых ребят, которые работали с командой, решили дать им дорогу. И оказались правы. Я тоже видел их на последних предсезонных сборах.

Хотя поначалу у «Локо» не получалось. И схему меняли – в три центральных защитника играли. Потом вернулись к варианту с двумя. Сейчас команда молодая, перспективная, хорошо выглядит. К Тикнизяну, Морозову, Пиняеву, Ненахову добавились Батраков, Раков. Взяли в атаку Воробьёва – такого игрока как раз не хватало. Есть Сулейманов, который за счет своей агрессии беговой работы добавляет команде эмоций. То есть, все это в купе сработало, – приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

На данный момент железнодорожников с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.