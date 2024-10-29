Гвардиола: я поздравил Анчелотти с тем, что его признали лучшим тренером мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что поздравил итальянского специалиста Карло Анчелотти, возглавляющего мадридский «Реал», с тем, что он был признан лучшим тренером мира по итогам сезона-2023/2024 по версии французского журнала France Football.

«Я поздравил Анчелотти с его успехом и с тем, что он был признан лучшим тренером в мире. Однако Гасперини также делал невероятные вещи с «Аталантой». То же самое можно сказать про работу Луиса де ла Фуэнте в сборной Испании. Как думаете, они заслужили [победы]? Люди проголосовали за Анчелотти, и это заслуженно», — приводит слова Гвардиолы AS.

В минувшем сезоне подопечные Анчелотти выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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