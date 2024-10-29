Игрок «Балтики» Лисакович: я часто скучаю по своему периоду в «Локомотиве»

Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович поделился воспоминаниями о пребывании в московском «Локомотиве».

«Мне позвонили, сказали, что мной интересуются. Ответил им «Окей», а сам дальше пошел играть в футбол. Тогда я попал в тот период, по которому частенько скучаю. Мне кажется, что до конца своей жизни буду вспоминать эти моменты.Традиции, фанаты, еврокубки, Москва. Всё, о чём мечтал я в детстве, пришло», — приводит слова Лисаковича Metaratings.

12 сентября 2024 года «Рубин» объявил о переходе нападающего Виталия Лисаковича в «Балтику». 26-летний белорус подписал контракт до лета 2025 года. Лисакович в текущем сезоне сыграл семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.