Бруну Фернандеш «в восторге» от решения «МЮ» пригласить Аморима в клуб — Caught Offside

Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш «в восторге» от решения руководства «красных дьяволов» назначить португальского специалиста Рубена Аморима на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, Фернандеш является большим поклонником тренерской работы соотечественника.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» предложил 39-летнему тренеру контракт, рассчитанный на два года с возможностью продления ещё на сезон. Сообщалось, что заработная плата Аморима составит € 8 млн в год. При этом «красные дьяволы» должны заплатить «Спортингу» € 10 млн за досрочное расторжение контракта португальского специалиста с клубом.

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