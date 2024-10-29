Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов»

Эдуард Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил результат матча 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

– Как оцените матч? Насколько тяжёлая была игра?
– Тяжёлый матч, тяжёлая победа. Мы с одной мыслью выходили на игру и добились победы. Это очень важно для нас. В перерыве тренерский штаб сделал поправки. Я думаю, что мы правильно стали играть, были моменты. Хотя и в первом тайме у нас было два-три момента, — приводит слова Сперцяна Metaratings.

На 42-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт. Затем на 49-й минуте защитник Диего Коста увеличил преимущество гостей. Один мяч хозяев отыграл Томас Гальдамес.

После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 33 очка.

Материалы по теме
Андрей Синицын: у «Краснодара» более целостная, стабильная и яркая игра, чем у «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android