Эдуард Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил результат матча 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

– Как оцените матч? Насколько тяжёлая была игра?

– Тяжёлый матч, тяжёлая победа. Мы с одной мыслью выходили на игру и добились победы. Это очень важно для нас. В перерыве тренерский штаб сделал поправки. Я думаю, что мы правильно стали играть, были моменты. Хотя и в первом тайме у нас было два-три момента, — приводит слова Сперцяна Metaratings.

На 42-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт. Затем на 49-й минуте защитник Диего Коста увеличил преимущество гостей. Один мяч хозяев отыграл Томас Гальдамес.

После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 33 очка.