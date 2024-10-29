Гаджиев рассказал, что нужно сделать России, чтобы выиграть ЧМ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что в будущем у сборной России будет возможность выиграть ЧМ по футболу.

– У России есть шанс когда-нибудь выиграть чемпионат мира по футболу?

– Безусловно. Но нам опять же нужно выйти на более высокий уровень организации. У нас талантливых людей хватает, а организованности нет. Как только мы начнём улучшать футбол во всей стране, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, тогда мы сможем поднять уровень футбола и обыгрывать ведущие сборные.

Нам нужно вернуться к тому, что было в СССР. Когда тренер был центральной фигурой. Понятно, что в отдельных играх результаты приносят футболисты, но воспитывают их в школах, академиях и клубах именно тренеры. У нас такого нет. Это может показаться странным, но раньше футболу учили лучше, – приводит слова Гаджиева Metaratings.