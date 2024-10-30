Рахимов отреагировал на слухи о возможном назначении Федотова в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о том, что Владимир Федотов может возглавить казанский клуб.

– Иван Карпов писал, что вашим сменщиком может стать Федотов, которого лоббирует член правления «Рубина» Самаренкин. Вы с этим человеком в каких отношениях?

– Он член правления, у меня больше общения с президентом клуба.

– Вы с ним как-то взаимодействуете?

– По поводу чего? По поводу Федотова?

– По поводу вашей работы в «Рубине».

– У нас своя работа, у него – своя. Мы больше про спортивную составляющую. Я думаю, этого достаточно.

– У вас есть ощущение, что именно от него может идти информация о вашей возможной отставке?

– Я думаю, вы сами всё знаете, из меня вытягиваете то, что сами можете знать. Я на это не собираюсь обращать внимания.

Федотов? Ну да, я слышал. Но это его выбор – сидеть, ждать. Наверное, ему обещали.

– Вы знакомы с Федотовым?

– Да, я с ним знаком. Но это выбор человека.

– Вы с ним это не обсуждали?

– Нет. Обычно бывает так: это тренерская этика, если ничего нет такого, то человек может позвонить и сказать, никаких проблем.

– Вам никто не звонил?

– Мне никто не звонил.

– Ваше отношение к Федотову как-то поменялось?

– Может, не хочет звонить, может, ещё что-то, я не знаю его мыслей. Сам выяснять эти мысли я не собираюсь. Мне для чего это нужно?

Думаю, журналисты пытались дозвониться до него, спрашивали об этом. Человек выбрал такую позицию. Что там происходит, как – я заморачиваться не буду.

Я концентрируюсь на работе, смотрю на то, что произошло за это время, полтора года. Вижу, что у нас вместе с командой и президентом клуба хорошая работа, – сказал Рашид Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»