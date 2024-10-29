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Игрок «Краснодара» Са рассказал о своей адаптации в клубе

Игрок «Краснодара» Са рассказал о своей адаптации в клубе
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Нападающий «Краснодара» Виктор Са рассказал об адаптации в команде. Футболист перешёл зимой из «Ботафого».

«Первые два месяца в команде у меня ушли на адаптацию к стилю игры, к людям, с которыми я работаю. Но дальше — больше, чувствую себя здесь уже как дома. Мне помогают партнёры по команде, тренеры и сотрудники клуба. Я здесь уже полгода, хорошо себя чувствую, рад работать и помогать команде, мне нравится», — приводит слова Са Metaratings.

Са в текущем сезоне сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, пятью стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

После 13 сыгранных матчей «Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очков. Команда сыграла вничью три раза и одержала 10 побед подряд (серия на данный момент не прервалась).

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