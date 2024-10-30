Павлюченко — о приглашении бразильцев в сборную России: вы чё, издеваетесь?

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко признался, что он против приглашения в сборную России бразильских футболистов.

«Когда Ари дали российский паспорт и вызвали в сборную, тогда меня вообще накрыло! Вы чё, издеваетесь? У нас 150 млн в стране! Вратарь Гильерме — бразилец, ему тоже дали паспорт, тоже вызвали в сборную. Ну вы чё?! Да лучше мы будем проигрывать, но будем играть своими футболистами. Ну нельзя так! Одно дело, когда это Андорра, Фарерские острова или Мальдивы. Можно взять футболистов, дать им паспорта, пусть они играют, потому что там нет своих. Но когда у тебя такая страна, как Россия, а мы даём паспорта и приглашаем бразильцев играть за сборную России… Вы чё, издеваетесь, что ли? Так нельзя! Неприятный момент», — сказал Павлюченко в интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова.

Ранее бразилец из петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.