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Моуринью объяснил свои слова о нежелании тренировать клубы, играющие в турнирах УЕФА

Моуринью объяснил свои слова о нежелании тренировать клубы, играющие в турнирах УЕФА
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал слова, сказанные им после матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1), о том, что его следующая работа будет в английском клубе, не участвующем в турнирах УЕФА и борющемся за выживание. Напомним, после игры с «красными дьяволами» португалец был крайне недоволен уровнем судейства.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Эриксен – 15'     1:1 Эн-Несири – 49'    

«Я пошутил. Я никогда не пойду в команду, борющуюся за выживание, никогда.

Я нахожусь не в том периоде своей карьеры, чтобы расстраиваться. Это период моей карьеры, наполненный счастьем. Но на текущий момент во время матчей еврокубков я постоянно расстраиваюсь.

Однако я не собираюсь бороться за выживание. Это перебор! Более сложный процесс, чем бороться за титулы. Должно быть, это очень тяжело эмоционально, ведь подобное способно изменить жизнь. Думаю, что парни, делающие это, являются смелыми», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

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