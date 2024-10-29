Арне Слот признался, что сожалеет об увольнении Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» нидерландец Арне Слот поддержал своего соотечественника Эрика тен Хага после его увольнения из «Манчестер Юнайтед».

«Он нидерландский менеджер, так что это ещё больше усложняет задачу для меня, для нас, голландцев. Всегда ваши первые мысли о человеке. Мы все на этой работе, поэтому мы знаем, что это может произойти, но, если это произойдёт… Тем более, что я его немного знаю и знаю, сколько труда он вкладывает в свою работу, конечно, жаль получать такие новости о нём», — приводит слова Слота ESPN.

Эрик тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед» после поражения в рамках 9 тура английской Премьер-лиги против «Вест Хэма», в котором команда голландца уступила со счетом 1:2. «Красные дьяволы» в этом сезоне набрали 11 очков и идут на 14 месте в АПЛ.