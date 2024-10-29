Ирисметов: Файзуллаев заслуженно стал лучшим молодым игроком Азии

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов оценил победу соотечественника и полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в номинации «Лучший молодой игрок Азии».

«Аббос заслуженно стал лучшим молодым игроком Азии. Я так считаю, потому что он сделал большой вклад в успехи сборной U23, которая вышла на Олимпиаду. И сейчас как в национальный команде, так и в ЦСКА он показывает очень качественный футбол. Словом, он по праву получил эту награду.

Зимой, скорее всего, я думаю, Аббос уже будет готов поменять чемпионат», — приводит слова Ирисметова Metaratings.

В борьбе за престижную личную награду узбекистанский полузащитник обошёл нападающего «Камимуры» Гаку Навату (Япония) и атакующего полузащитника английского «Сток Сити» Баэ Джун-Хо (Южная Корея).

Напомним, Аббосбеку Файзуллаеву 21 год. В составе ПФК ЦСКА он выступает с лета 2023-го. Ранее хавбек представлял «Пахтакор». В СМИ появлялась информация, что до перехода в ЦСКА Файзуллаева предлагали и другим клубам РПЛ, но они отказались от кандидатуры полузащитника.