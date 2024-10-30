Роналду отреагировал на проигрыш «Аль-Насра» в матче, где он не забил пенальти в концовке

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на поражение команды в матче 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном» (0:1), в котором он не смог реализовать 11-метровый удар на 90+6-й минуте встречи.

«Каждое испытание — это возможность для роста», — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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